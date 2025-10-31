Adamant ora siamo solidi

Sport.quotidiano.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfatato il tabù Bondi Arena, ma soprattutto colto un altro successo contro una diretta concorrente per la salvezza, alla vigilia di una sfida – quella di domani a Roma – da approcciare senza grossi pensieri, consapevoli di avere poco o nulla da perdere. Coach Benedetto può essere soddisfatto dopo il quinto sigillo della sua Adamant in campionato contro Casoria: "E’ stata una buona gara, diventa importante per noi acquisire punti per cercare di arrivare alla salvezza il prima possibile, vincere e farlo con 16 lunghezze di scarto ci fa comodo. Tutti i giocatori che abbiamo ruotato sono stati bravi, diligenti ed attenti nel mettere sul campo quello che avevamo preparato: in ogni partita troviamo dei protagonisti differenti, a dimostrazione che questa è una squadra capace di giocare bene in diversi modi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

adamant ora siamo solidi

© Sport.quotidiano.net - "Adamant, ora siamo solidi"

Altre letture consigliate

adamant siamo solidi"Adamant, ora siamo solidi" - Ed è quello che faremo anche domani a Roma, senza pressioni particolari: sono loro che vogliono vincere il campionato, noi ci godiamo questo momento positivo ben sapendo che dietro l’angolo potranno ... Scrive sport.quotidiano.net

adamant siamo solidiAdamant, niente drammi. L’obiettivo non cambia. Tio è l’ago della bilancia - Il derby della Bondi Arena è andato meritatamente all’Andrea Costa Imola, che ha comandato per 40’ una partita ... ilrestodelcarlino.it scrive

adamant siamo solidiAdamant, la vittoria porta il sorriso. Benedetto: "Più lucidi nel finale" - L’ Adamant ha ritrovato i due punti e lo ha fatto grazie ad una prova convincente sul parquet di una diretta concorrente per la salvezza come il Loreto Pesaro. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Adamant Siamo Solidi