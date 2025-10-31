Ad Arezzo Gianrico Carofiglio per la sua conferenza Con Parole Precise Manuale di autodifesa civile

Arezzo, 31 ottobre 2025 – Mercoledì 5 novembre alle ore 21 all'Auditorium del Centro Affari di Arezzo sarà sul palco Gianrico Carofiglio per la sua conferenza dal tema “Con Parole Precise, Manuale di autodifesa civile”, tratta dall'omonimo libro Feltrinelli. La conferenza rientra nel ciclo di incontri Temi del Nostro Tempo, organizzato dalla Libreria Feltrinelli di Arezzo in collaborazione con le Acli. Gianrico Carofiglio è uno dei più importanti e stimati intellettuali italiani, ha vinto numerosi premi italiani ei suoi libri sono tradotti in tutto il mondo. Popolarissima la serie di gialli sull'Avvocato Guido Guerrieri, e altri suoi successi come il recente “Elogio dell'ignoranza e dell'errore” (testo sul quale incontrerà la mattina in un incontro a loro riservato gli studenti del Liceo Colonna), “il passato è una terra straniera”, “il bordo vertiginoso delle cose”, “della gentilezza e del coraggio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ad Arezzo Gianrico Carofiglio per la sua conferenza “Con Parole Precise, Manuale di autodifesa civile”

