Arezzo, 31 ottobre 2025 – Arezzo è stata ufficialmente designata come capitale dello sport per l’edizione 2025 del Festival del Calcio I taliano, kermesse nazionale che celebra le eccellenze del mondo calcistico. In tale manifestazione, Arezzo ospiterà la XIV edizione del Gran Galà del Calcio, in programma lunedì 10 novembre presso la prestigiosa Villa Talzano Eventi. Il Gran Galà del Calcio rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del panorama calcistico italiano, dedicato alla celebrazione dei protagonisti della stagione calcistica 20242025. Nel corso della serata verranno conferiti numerosi riconoscimenti a calciatori e personalità di spicco appartenenti alla Serie A maschile e femminile, alla Serie B, alla Serie C e alla Serie D. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ad Arezzo arriva il Gran Galà del calcio