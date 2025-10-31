AD Anas Gemme | In Campania 60 milioni di euro netti per nuove costruzioni e interventi di manutenzione programmata

Napolitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nel 2025 abbiamo avviato gare per un valore totale di 2,1 miliardi di euro, di cui circa 1,9 miliardi pubblicati dalla Direzione Generale e i restanti 190 milioni di euro dalle Strutture Territoriali” lo ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme al XXV Convegno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

