AD Anas Gemme | In Campania 60 milioni di euro netti per nuove costruzioni e interventi di manutenzione programmata
“Nel 2025 abbiamo avviato gare per un valore totale di 2,1 miliardi di euro, di cui circa 1,9 miliardi pubblicati dalla Direzione Generale e i restanti 190 milioni di euro dalle Strutture Territoriali” lo ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme al XXV Convegno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Week-end di Ognissanti: circa 26 mln di spostamenti sulla rete #Anas Guida sicura, niente distrazioni ? Gemme (AD): “Quando sei alla guida, tutto può aspettare.” Stop mezzi pesanti 1-2 nov (9-22) stradeanas.it/it/anas-weeken… #SicurezzaStradale # - X Vai su X
Si è tenuto ieri il primo incontro della Cabina di Regia di Cantiere per la Variante della Tremezzina convocato dal presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, con la partecipazione dell’AD di Anas, Claudio Andrea Gemme, rappresentanti istituzio - facebook.com Vai su Facebook
Ad Anas Gemme presidente dell'associazione mondiale della strada - L'amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme, è stato eletto presidente del comitato nazionale italiano di Piarc Italia (associazione mondiale della strada). ansa.it scrive
Anas attiva impianto fotovoltaico lungo statale Reggia Caserta - Questa mattina, a seguito di un sopralluogo alla presenza del sottosegretario per le Infrastrutture Tullio Ferrante accompagnato dal responsabile Anas Campania Nicola Montesano, Anas ha attivato ... Scrive ansa.it
Gemme (Anas) è commissario di Governo per l'ammodernamento - Lavori per l’ammodernamento del tratto dell’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo” compreso tra Cosenza e Altilia. Si legge su quattroruote.it