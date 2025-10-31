Acquista lingotti d' oro per un milione in Ungheria pagandoli con banconote false arrestato a Torino
Un italiano di 56 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della polizia di Stato di Torino sul territorio cittadino nella serata di venerdì 24 ottobre 2025. I poliziotti sono intervenuti a casa sua dopo avere ricevuto ordine di esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
