Acquista lingotti d' oro per un milione in Ungheria pagandoli con banconote false arrestato a Torino

Torinotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un italiano di 56 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della polizia di Stato di Torino sul territorio cittadino nella serata di venerdì 24 ottobre 2025. I poliziotti sono intervenuti a casa sua dopo avere ricevuto ordine di esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

acquista lingotti d oroAcquista lingotti d'oro per un milione in Ungheria pagandoli con banconote false, arrestato a Torino - Un italiano di 56 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della polizia di Stato di Torino sul territorio cittadino nella serata di venerdì 24 ottobre 2025. Scrive torinotoday.it

Acquistano due lingotti ma l'oro sparisce dal caveau del negoziante. Coppia disperata: «Persi 50mila euro» - Con i risparmi di una vita acquistano due lingotti d'oro per oltre 50mila euro e li depositano in un caveau. Scrive quotidianodipuglia.it

Il supermercato che vende lingotti d'oro (a due condizioni): «Stanno andando a ruba» - La catena di supermercati Costco, una delle più grandi degli Stati Uniti, è nota per offrire prodotti a prezzi competitivi all'ingrosso, ma anche per il suo impegno per la qualità e la soddisfazione ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Acquista Lingotti D Oro