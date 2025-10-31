Con un investimento di 130mila euro, il Gruppo Hera ha concluso un intervento di potenziamento e rinnovamento tecnologico del serbatoio dell’acquedotto di Portico. L’impianto è stato visitato nei giorni scorsi dal sindaco Maurizio Monti e dal responsabile dell’ufficio tecnico Francesco Pretolani, guidati dal responsabile Hera degli impianti idrici di Forlì-Cesena Mirco Boschetti, dal coordinatore impianti Mattia Ortolani e dagli assistenti ai lavori Roberto Burioli e Stefano Leoni. L’operazione di tale rinnovamento prevede per la provincia di Forlì-Cesena oltre 134 milioni di investimenti. Grazie all’introduzione di tecnologie d’avanguardia e sistemi di controllo digitalizzati, il serbatoio è oggi un modello di innovazione: garantisce una qualità dell’acqua superiore e offre una risposta efficace anche nelle situazioni di emergenza, assicurando la continuità del servizio ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acquedotto, intervento concluso: ora il serbatoio è più efficiente