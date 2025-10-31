Acquedotto colabrodo i timori dei residenti | Quello è eternit?

Acquedotto colabrodo: "Negli ultimi trenta giorni sono state quattro le rotture, di cui la penultima il 24 settembre, poi riparata il 14 ottobre. Intervengono continuamente tagliando e creando una sorta di bypass, ma mi chiedo, ci sono forse fibre di amianto che finiscono nell’acquedotto?". A domandarlo è Mauro Marcelli, dalla frazione Belvedere. La conduttura di Montenero attraversa il suo campo, invaso dall’acqua "almeno quattro volte negli ultimi sette anni. Con i costi di tutte le riparazioni effettuate negli ultimi anni avremmo potuto pagare una nuova conduttura. L’acquedotto della sorgente di Montenero – aggiunge – con un tubo da 30 centimetri porta l’acqua dalla frazione Belvedere al capoluogo Fabriano, per una distanza di circa 18-20 chilometri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

