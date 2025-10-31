Achille Costacurta sul padre Billy | Dopo il depot chiedevo l'eutanasia ogni giorno lì l'ho visto piangere

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Achille Costacurta parla dei momenti più difficili della sua vita in un'intervista. Dopo la somministrazione del depot, un farmaco antipsicotico a lunga durata, sentiva di non riuscire a provare più nulla e la sua sofferenza toccò profondamente anche suo padre Alessandro: “Lo vidi piangere quando mi hanno portato via”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

