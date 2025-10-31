Achille Costacurta sul padre Billy | Dopo il depot chiedevo l'eutanasia ogni giorno lì l'ho visto piangere

Achille Costacurta parla dei momenti più difficili della sua vita in un'intervista. Dopo la somministrazione del depot, un farmaco antipsicotico a lunga durata, sentiva di non riuscire a provare più nulla e la sua sofferenza toccò profondamente anche suo padre Alessandro: “Lo vidi piangere quando mi hanno portato via”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

“I medici si chiedono come faccia ad essere ancora vivo”. Achille Costacurta racconta uno dei periodi più complessi della sua vita: a 16 anni fu arrestato per spaccio e nel centro penale tentò di togliersi la vita ingerendo 7 boccette di metadone - facebook.com Vai su Facebook

Achille Costacurta assolto per le molestie a Filicudi: “Non era imputabile al momento del fatto” https://ift.tt/bI7ESk8 https://ift.tt/MAED0wN - X Vai su X

Achille Costacurta sul padre Billy: “Dopo il depot chiedevo l’eutanasia ogni giorno, lì l’ho visto piangere” - Achille Costacurta parla dei momenti più difficili della sua vita in un'intervista: dopo la somministrazione del depot, un farmaco antipsicotico a lunga ... Secondo fanpage.it

Achille Costacurta: «Ho tentato il suicidio con 7 boccette di metadone. Quando ho chiesto l'eutanasia ho visto papà piangere per la prima volta» - Achille Costacurta, 21 anni, è il protagonista della nuova puntata del podcast One More Time, condotto da Luca Casadei. Da ilmessaggero.it

“Ho preso sette boccette di metadone insieme. Nessuno mi sa dire come sia ancora vivo”: Achille Costacurta racconta il primo arresto - Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta parla del suo arresto a 15 anni e del tentativo di togliersi la vita ... Come scrive ilfattoquotidiano.it