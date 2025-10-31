Achille Costacurta si racconta in un podcast dall’Adhd alle droghe fino al tso

Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore del Milan Alessandro ‘Billy’ e della showgirl Martina Colombari, è stato ospite di Luca Casadei nel nuovo episodio del podcast “One More Time” di OnePodcast. La puntata è disponibile da oggi, venerdì 31 ottobre, in formato audio su OnePodcast e su tutte le piattaforme streaming, e da martedì 4 novembre in versione video su Spotify e YouTube. Un’adolescenza complicata tra detenzione, TSO, droghe, rabbia e la diagnosi di ADHD, un tentativo di suicidio, un rapporto difficile con i genitori e la sua voglia di riscatto lontano dal caos di Milano. Achille Costacurta ripercorre quelli che sono stati i momenti più bui del suo passato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Achille Costacurta si racconta in un podcast, dall’Adhd alle droghe fino al tso

