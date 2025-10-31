Achille Costacurta | La droga il Tso e il tentato suicidio Ora sono consapevole e fiero di me

Webmagazine24.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy Costacurta e dell’attrice Martina Colombari, è l’ospite di questa settimana di Luca Casadei nel nuovo episodio del podcast “One More Time”. Nel racconto del 21enne, un’adolescenza complicata tra detenzione, TSO, droghe, rabbia e la diagnosi di ADHD, ma anche il tentativo di suicidio, un rapporto difficile con . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

achille costacurta droga tsoAchille Costacurta: "La droga, il Tso e il tentato suicidio. Ora sono consapevole e fiero di me" - Il 21enne figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari ospire di Luca Casadei nel podcast 'One More Time' Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy Costacurta e dell’attrice Martina Colomb ... Segnala msn.com

achille costacurta droga tsoAchille Costacurta: «Ho preso tutto il metadone che c’era e ho cercato di morire. Quando ho chiesto l'eutanasia ho visto papà piangere per la prima volta» - Achille Costacurta, 21 anni, è il protagonista della nuova puntata del podcast One More Time, condotto da Luca Casadei. Secondo msn.com

achille costacurta droga tso“Ho preso sette boccette di metadone insieme. Nessuno mi sa dire come sia ancora vivo”: Achille Costacurta racconta il primo arresto - Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta parla del suo arresto a 15 anni e del tentativo di togliersi la vita ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Achille Costacurta Droga Tso