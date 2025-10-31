Achille Costacurta la confessione choc dopo lo scandalo E Billy e Martina…

Dopo mesi lontano dai riflettori, Achille Costacurta rompe il silenzio. Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari è rimasto a lungo in disparte dopo un periodo turbolento, fatto di eccessi, difficoltà personali e momenti che avevano profondamente preoccupato i suoi genitori, che in più occasioni avevano parlato pubblicamente della sua situazione. Le sue apparizioni sui social e le notizie che lo riguardavano avevano lasciato il pubblico senza parole. Oggi Achille torna a parlare di sé, raccontando tutto ciò che ha vissuto. Un racconto intenso e doloroso, quello che il 21enne milanese ha affidato a Luca Casadei nel podcast One More Time. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

