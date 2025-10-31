Achille Costacurta | Ho preso tutto il metadone che c’era quando ho chiesto l’eutanasia ho visto papà piangere per la prima volta

Dall’abuso di sostanze alla diagnosi tardiva di ADHD fino al rapporto con i genitori Billy Costacurta e Martina Colombari: Achille Costacurta ripercorre la sua adolescenza al podcast di Luca Casadei, One More Time. “A scuola non riuscivo a stare fermo, i professori non capivano, e nessuno mi aveva diagnosticato l’ADHD. L’ho scoperto solo l’anno scorso in Svizzera” rivela il ragazzo. Il racconto, poi, prosegue: “Ho iniziato a fumare a 13 anni, a 18 ho provato la mescalina. Una volta ho avuto una colluttazione con la polizia. Ero sotto effetto e ho fatto il matto su un taxi. Il poliziotto arriva, mi tira un pugno in faccia, io ero allucinato quindi l’ho spaccato di legnate. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Achille Costacurta: “Ho preso tutto il metadone che c’era, quando ho chiesto l’eutanasia ho visto papà piangere per la prima volta”

