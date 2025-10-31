Achille Costacurta | Ho preso tutto il metadone che c’era quando ho chiesto l’eutanasia ho visto papà piangere per la prima volta
Dall’abuso di sostanze alla diagnosi tardiva di ADHD fino al rapporto con i genitori Billy Costacurta e Martina Colombari: Achille Costacurta ripercorre la sua adolescenza al podcast di Luca Casadei, One More Time. “A scuola non riuscivo a stare fermo, i professori non capivano, e nessuno mi aveva diagnosticato l’ADHD. L’ho scoperto solo l’anno scorso in Svizzera” rivela il ragazzo. Il racconto, poi, prosegue: “Ho iniziato a fumare a 13 anni, a 18 ho provato la mescalina. Una volta ho avuto una colluttazione con la polizia. Ero sotto effetto e ho fatto il matto su un taxi. Il poliziotto arriva, mi tira un pugno in faccia, io ero allucinato quindi l’ho spaccato di legnate. 🔗 Leggi su Tpi.it
“I medici si chiedono come faccia ad essere ancora vivo”. Achille Costacurta racconta uno dei periodi più complessi della sua vita: a 16 anni fu arrestato per spaccio e nel centro penale tentò di togliersi la vita ingerendo 7 boccette di metadone - facebook.com Vai su Facebook
Achille Costacurta: «Ho preso tutto il metadone che c’era e ho cercato di morire. Quando ho chiesto l'eutanasia ho visto papà piangere per la prima volta» - Achille Costacurta, 21 anni, è il protagonista della nuova puntata del podcast One More Time, condotto da Luca Casadei. leggo.it scrive
