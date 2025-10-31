Achille Costacurta | Ho iniziato a spacciare e mi hanno arrestato Volevo suicidarmi i medici non si spiegano come sia ancora vivo

È un racconto forte e denso di particolari drammatici quello che Achille Costacurta ha rilasciato a Luca Casadei nell'intervista per il podcast One More Time. Dall'infanzia vissuta circondato dall'amore dei genitori Billy e Martina Colombari all'adolescenza segnata dall'inizio della sua. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

“I medici si chiedono come faccia ad essere ancora vivo”. Achille Costacurta racconta uno dei periodi più complessi della sua vita: a 16 anni fu arrestato per spaccio e nel centro penale tentò di togliersi la vita ingerendo 7 boccette di metadone - facebook.com Vai su Facebook

Achille Costacurta assolto per le molestie a Filicudi: “Non era imputabile al momento del fatto” https://ift.tt/bI7ESk8 https://ift.tt/MAED0wN - X Vai su X

Achille Costacurta: “Ho iniziato a spacciare e mi hanno arrestato. Ho tentato il suicidio nel centro penale” - Achille Costacurta racconta uno dei periodi più complessi della sua vita: a 16 anni fu arrestato per spaccio e nel centro penale tentò di togliersi la ... Scrive fanpage.it

“Non ce la facevo più”: Achille Costacurta racconta il giorno in cui ha tentato il suicidio - Achille Costacurta racconta il suo arresto per spaccio e il tentato suicidio a 16 anni: una confessione scioccante e inaspettata. Secondo donnaglamour.it

Achille Costacurta: il racconto drammatico in un podcast - Achille Costacurta, figlio di Billy e Martina Colombari, ha condiviso un racconto intenso e toccante durante il podcast "One More Time" di Luca Casadei. Riporta ilsipontino.net