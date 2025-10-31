Achille Costacurta e il Tso lo spaccio in pandemia e il carcere | Quando ho visto piangere mio padre per la prima volta – Il video

«Ho iniziato a spacciare e mi hanno arrestato. Volevo suicidarmi». Con queste parole Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy Costacurta e della showgirl Martina Colombari, si è raccontato senza filtri nel podcast One More Time condotto da Luca Casadei. Il ventunenne ha ripercorso il suo percorso di caduta e risalita, dall’adolescenza segnata dalle prime droghe al difficile cammino verso la guarigione. «Ho iniziato a fumare a 13 anni – ha raccontato – poi, il giorno del mio diciottesimo compleanno, ho provato la mescalina». Durante la pandemia, dice, aveva costruito una rete di spaccio. 🔗 Leggi su Open.online

