Achille Costacurta arrestato la tragedia del figlio di Martina Colombari | ecco il motivo

Una confessione toccante e piena di dolore quella di Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy Costacurta e dell’attrice e showgirl Martina Colombari. Oggi ventenne, il giovane ha deciso di ripercorrere pubblicamente i momenti più bui della sua adolescenza, segnati da dipendenze, arresto e da un drammatico gesto autolesionistico che avrebbe potuto costargli la vita. La sua testimonianza, sincera e priva di filtri, è un racconto di caduta e rinascita, ma anche un messaggio di speranza per chi si trova a lottare contro gli stessi demoni. Achille Costacurta in carcere a 16 anni: ecco il motivo. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Achille Costacurta arrestato, la tragedia del figlio di Martina Colombari: ecco il motivo

