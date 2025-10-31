Achille Costacurta a One More Time | Mi hanno legato al letto per tre giorni ho subito sette Tso ho tentato di togliermi la vita a 15 anni Oggi sono vivo e voglio aiutare gli altri

Vanityfair.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il figlio dell’ex calciatore Billy Costacurta e dell’attrice Martina Colombari ripercorre la sua adolescenza complicata tra detenzione, droghe, rabbia e la diagnosi di Adhd, un tentativo di suicidio e il rapporto difficile con i genitori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

