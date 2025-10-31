Accusato di minaccia grave e oltraggio contro il sindaco assolto
Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude con una clamorosa assoluzione la vicenda giudiziaria che per oltre due anni ha visto Fabio C astagn o imputato per minaccia grave e oltraggio a pubblico ufficiale nei confronti del sindaco di Calabritto, Gelsomino Centanni. Il Tribunale ha sancito in modo netto: “il fatto non sussiste e non costituisce reato”, riconoscendo l’inconsistenza delle accuse mosse contro Castagno. Una sentenza che segna la totale caduta del castello accusatorio e restituisce all’imputato la piena dignità personale e politica. A difendere Castagno è stato l’avvocato Vincenzo Esposit o, che in aula ha smontato punto per punto la ricostruzione accusatoria sostenuta dal legale del sindaco, Giuseppe Palmieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
