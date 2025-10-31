Accordo tra Comune e sindacati | ai dipendenti di Palazzo Marino duemila euro in più all’anno

Milano, 31 ottobre 2025 – I dipendenti del Comune di Milano riceveranno in busta paga il prossimo anno duemila euro di salario accessorio, a integrazione della retribuzione prevista da l Contratto collettivo nazionale. Il premio pro capite per i circa 13mila lavoratori del Comune sarà garantito da uno stanziamento di circa 25 milioni di euro. La destinazione delle risorse è stata definita in un preaccordo siglato dall'Amministrazione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori Fp Cgil, Csa e Uil Fpl, come esito del tavolo avviato le scorse settimane per definire l'impiego del Fondo Risorse Decentrat e, destinato al personale non dirigente, che il Comune di Milano lo scorso luglio, in sede di variazione di Bilancio 2025, ha incrementato di circa un terzo (con 7,5 milioni di euro aggiuntivi) rispetto alle previsioni iniziali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accordo tra Comune e sindacati: ai dipendenti di Palazzo Marino duemila euro in più all’anno

