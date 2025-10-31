Accesa rivalità tra tifoserie Sorrento-Cerignola si giocherà senza supporter giallo-blu
Sorrento-Cerignola senza tifosi giallo-blu, né supporter della provincia di Foggia. Lo ha deciso il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha vietato, per la gara Sorrento-Cerignola (serie C, Girone C), in programma il prossimo 9 novembre, allo stadio ‘Viviani’, la vendita dei biglietti di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondisci con queste news
I motivi dietro al divieto per Pisa-Lazio Città blindata, dal documento si legge "altissimi profili di rischio per sicurezza pubblica e accesa rivalità tra tifoserie anche di natura politica" - facebook.com Vai su Facebook
Serie C: Sorrento-Cerignola biglietti vietati ai tifosi pugliesi - Cerignola (serie C, Girone C), in programma il prossimo 9 novembre allo stadio Viviani del capoluogo lucano la vendita dei bi ... Come scrive msn.com