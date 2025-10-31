Accesa rivalità tra tifoserie Sorrento-Cerignola si giocherà senza supporter giallo-blu

Sorrento-Cerignola senza tifosi giallo-blu, né supporter della provincia di Foggia. Lo ha deciso il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha vietato, per la gara Sorrento-Cerignola (serie C, Girone C), in programma il prossimo 9 novembre, allo stadio 'Viviani', la vendita dei biglietti di.

