accademia della musica nuova sede

L’Accademia della Musica raddoppia, sarà nella stessa via, ma avrà una nuova sede, un numero civico più avanti. In due anni è diventata un punto di riferimento a Cernusco, dove è nata, e in Martesana per chi studia quest’arte. A fondarla, il giovanissimo maestro, Massimo Albanese (nella foto), classe 2000, trapiantato in città dalla Puglia. "Sono arrivato sei anni fa con 2mila euro in tasca: tutti i risparmi dei miei genitori", racconta. Il lavoro di giorno, lo studio di sera, fino alla laurea al Conservatorio Verdi e poi il sogno che si avvera: la scuola per tutti che adesso si amplia per accogliere più studenti, più strumenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

