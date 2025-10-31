Accadde oggi | 31 ottobre il terremoto di San Giuliano di Puglia 

Fremondoweb.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventisette bambini e la loro maestra morirono a causa del sisma, l’intera prima elementare del paese Erano le 11:33 del 31 ottobre 2002, un attimo, un boato e, dopo una notte di lievi scosse sismiche, una scossa più potente, di magnitudo . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

accadde oggi 31 ottobre il terremoto di san giuliano di puglia160

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 31 ottobre, il terremoto di San Giuliano di Puglia 

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

31 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Feste: Halloween: festa popolare di origine celtica, oggi diffusa soprattutto nei paesi anglosassoni e sempre più anche in Italia. veronasera.it scrive

Almanacco | Venerdì 31 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - È ricordata come una delle canzoni più innovative e particolari della musica rock: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Si legge su modenatoday.it

accadde oggi 31 ottobreAlmanacco | Giovedì 30 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 30 ottobre è il 303º giorno del calendario gregoriano (il 304º negli anni bisestili). pisatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Accadde Oggi 31 Ottobre