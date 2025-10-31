Abusivo ed evasore | denunciato il logopedista senza abilitazione lavorava anche nelle scuole

Luino (Varese), 31 ottobre 2025 – I finanzieri della Compagnia di Luino hanno individuato un "evasore totale", il quale aveva omesso la presentazione delle previste dichiarazioni fiscali per diverse annualità. Nel corso dell'accesso presso lo studio professionale di un logopedista, i finanzieri luinesi hanno rinvenuto numerose agende e copie cartacee di ricevute di pagamento che stanno consentendo di quantificare i compensi percepiti e non dichiarati. Le indagini condotte dalle fiamme gialle di Luino hanno altresì consentito di accertare che il soggetto in questione esercitava la professione di logopedista senza essere iscritto all'Albo professionale competente, requisito indispensabile per l'esercizio della professione sanitaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

