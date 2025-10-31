ABBONATI A DAYITALIANEWS Accusato anche di stalking: avrebbe perseguitato la vittima dopo la violenza. CAPO D’ORLANDO (Messina), 31 ottobre 2025. La polizia di Capo d’Orlando ha arrestato un uomo di 61 anni, accusato di violenza sessuale aggravata e atti persecutori. L’aggressione avvenuta in auto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe approfittato della fiducia della donna, con la quale intratteneva un rapporto di amicizia. In un giorno di pioggia, l’avrebbe convinta a salire nella propria auto con la scusa di offrirle riparo. Una volta all’interno, il 61enne avrebbe bloccato le portiere, minacciato la vittima e abusato sessualmente di lei. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Abusa di un'amica in auto: arrestato un 61enne nel Messinese