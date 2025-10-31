Abruzzo tre bambini crescono isolati nel bosco | interviene la Procura

Thesocialpost.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’AQUILA – Vivono in un rudere isolato nel Vastese, senza acqua corrente, luce elettrica né frequenza scolastica. È la storia di tre bambini tra i 6 e gli 8 anni per i quali la Procura minorile de L’Aquila ha chiesto un intervento urgente, segnalando una condizione di “ grave pregiudizio ” nei confronti dei minori. Il caso, definito dai media come quello dei “piccoli Mowgli abruzzesi”, è emerso nell’autunno 2024, quando l’intera famiglia era stata ricoverata per un’intossicazione da funghi raccolti nel bosco. Da quel momento, le autorità hanno iniziato a indagare sul contesto in cui vivevano i tre bambini, scoprendo un’abitazione “ fatiscente e priva dei servizi essenziali ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

abruzzo tre bambini crescono isolati nel bosco interviene la procura

© Thesocialpost.it - Abruzzo, tre bambini crescono isolati nel bosco: interviene la Procura

Scopri altri approfondimenti

abruzzo tre bambini cresconoAbruzzo, tre bambini crescono isolati nel bosco: interviene Procura - L’AQUILA – Vivono in un rudere isolato nel Vastese, senza acqua corrente, luce elettrica né frequenza scolastica. Secondo thesocialpost.it

abruzzo tre bambini cresconoTre bambini cresciuti isolati nel bosco in Abruzzo: interviene la Procura - La Procura minorile de L'Aquila ha chiesto un intervento urgente per tre bambini che vivono con i genitori in un rudere isolato nel Vastese. Riporta msn.com

abruzzo tre bambini cresconoTre bambini isolati nel bosco, vivono senza luce e non vanno a scuola. I genitori: «Lontani da questa società avvelenata» - Vivono con i genitori in un rudere isolato nel Vastese, senza acqua corrente, luce, né scuola. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Abruzzo Tre Bambini Crescono