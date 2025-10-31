Abruzzo tre bambini crescono isolati nel bosco | interviene la Procura

L’AQUILA – Vivono in un rudere isolato nel Vastese, senza acqua corrente, luce elettrica né frequenza scolastica. È la storia di tre bambini tra i 6 e gli 8 anni per i quali la Procura minorile de L’Aquila ha chiesto un intervento urgente, segnalando una condizione di “ grave pregiudizio ” nei confronti dei minori. Il caso, definito dai media come quello dei “piccoli Mowgli abruzzesi”, è emerso nell’autunno 2024, quando l’intera famiglia era stata ricoverata per un’intossicazione da funghi raccolti nel bosco. Da quel momento, le autorità hanno iniziato a indagare sul contesto in cui vivevano i tre bambini, scoprendo un’abitazione “ fatiscente e priva dei servizi essenziali ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

