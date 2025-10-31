Un intervento urgente per "grave pregiudizio" nei confronti di minori. E' quello che ha chiesto la procura minorile dell'Aquila, in Abruzzo, venuta a conoscenza della vicenda di tre bambini, tra i 6 e gli 8 anni, che vivono con i genitori in un rudere isolato nell'area vicina a Vasto, senza acqua corrente e luce. E, soprattutto, senza andare a scuola. La procura locale, in virtù della situazione così emersa, ha chiesto dunque l'affidamento dei piccoli e una limitazione della responsabilità genitoriale. Anche se, secondo il legale che assiste la famiglia, "i bambini stanno bene" e quella adottata dai due genitori "è una scelta di vita" dal momento che madre e padre "vogliono preservare il rapporto tra uomo e natura”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Abruzzo, tre bambini cresciuti isolati nel bosco: interviene la procura