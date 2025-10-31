Abruzzo tre bambini cresciuti isolati nel bosco | interviene la procura minorile
Vivono in un rudere con la madre e il padre, senza andare a scuola. Chiesto l'affidamento e una limitazione della responsabilità genitoriale. L'avvocato della famiglia: “Non c’è violenza, i piccoli stanno bene. È una scelta di vita, vogliono preservare il rapporto tra uomo e. 🔗 Leggi su Repubblica.it
