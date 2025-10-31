Abruzzo crescono i tre figli nel bosco per tenerli lontani dalla società avvelenata | intervengono carabinieri e servizi sociali

Open.online | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresciuti in un rudere nei boschi, senza le necessarie utenze di luce e acqua, senza un pediatra di riferimento né un percorso scolastico al quale fossero iscritti. È la storia di tre bambini del Vastese, tra i 6 e gli 8 anni, che i genitori, di origine anglosassone, hanno scelto di crescere lontano dalla civiltà, a contatto con la natura. Il caso, raccontato su Il Messaggero, ha richiamato l’attenzione delle autorità nell’ottobre 2024, quando i carabinieri, rispondendo a una chiamata nell’entroterra abruzzese, sono intervenuti per soccorrere la famiglia, i cui componenti erano in gravi condizioni di salute per via di un’intossicazione da funghi. 🔗 Leggi su Open.online

