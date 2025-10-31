Abiti al contrario | tutte le celeb che hanno scelto di non vestirsi nel verso giusto
«Al contrario» potrebbe essere la nuova idea di stile per indossare vecchi abiti e capi che giacciono nel nostro armadio in modo alternativo. Un po' come hanno fatto nel tempo (e fanno o faranno) le celeb su red carpet e in occasioni di eventi, trasformando senza sforzo una mise già vista in qualcosa di unico. Non sempre, del resto, le cose devono andare per il verso giusto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questi mesi la riforma della sanità in Liguria viene raccontata come un passo avanti. Ma chi vive nei territori sa che è l’esatto contrario: è una riforma che taglia servizi, che non dice quanta gente si assume, né quante risorse si investono. E quando una rifor - facebook.com Vai su Facebook
Abiti al contrario: tutte le celeb che hanno scelto di non vestirsi nel verso giusto - «Al contrario» potrebbe essere la nuova idea di stile per indossare vecchi abiti e capi che giacciono nel nostro armadio in modo alternativo. Da vanityfair.it
Abiti da sposa: tutte le celeb che per il giorno più bello hanno puntato su Dolce&Gabbana (come Lauren Sánchez) - Dolce&Gabbana è il nome della maison da mesi sulla bocca di tutti coloro che stanno seguendo prima i preparativi e poi lo svolgimento della tre giorni matrimoniali a Venezia dedicati alle nozze tra ... Riporta vanityfair.it