Abiti al contrario | tutte le celeb che hanno scelto di non vestirsi nel verso giusto

31 ott 2025

«Al contrario» potrebbe essere la nuova idea di stile per indossare vecchi abiti e capi che giacciono nel nostro armadio in modo alternativo. Un po' come hanno fatto nel tempo (e fanno o faranno) le celeb su red carpet e in occasioni di eventi, trasformando senza sforzo una mise già vista in qualcosa di unico. Non sempre, del resto, le cose devono andare per il verso giusto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

