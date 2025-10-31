Abiti al contrario | tutte le celeb che hanno scelto di non vestirsi nel verso giusto

«Al contrario» potrebbe essere la nuova idea di stile per indossare vecchi abiti e capi che giacciono nel nostro armadio in modo alternativo. Un po' come hanno fatto nel tempo (e fanno o faranno) le celeb su red carpet e in occasioni di eventi, trasformando senza sforzo una mise già vista in qualcosa di unico. Non sempre, del resto, le cose devono andare per il verso giusto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Abiti al contrario: tutte le celeb che hanno scelto di non vestirsi nel verso giusto

News recenti che potrebbero piacerti

In questi mesi la riforma della sanità in Liguria viene raccontata come un passo avanti. Ma chi vive nei territori sa che è l’esatto contrario: è una riforma che taglia servizi, che non dice quanta gente si assume, né quante risorse si investono. E quando una rifor - facebook.com Vai su Facebook

Abiti al contrario: tutte le celeb che hanno scelto di non vestirsi nel verso giusto - «Al contrario» potrebbe essere la nuova idea di stile per indossare vecchi abiti e capi che giacciono nel nostro armadio in modo alternativo. Da vanityfair.it

Abiti da sposa: tutte le celeb che per il giorno più bello hanno puntato su Dolce&Gabbana (come Lauren Sánchez) - Dolce&Gabbana è il nome della maison da mesi sulla bocca di tutti coloro che stanno seguendo prima i preparativi e poi lo svolgimento della tre giorni matrimoniali a Venezia dedicati alle nozze tra ... Riporta vanityfair.it