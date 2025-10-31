Abbonamento Amtab a 20 euro prorogata l' iniziativa del Comune
La giunta comunale di Bari ha approvato la proroga al 28 febbraio 2026 della misura di incentivi "Muvt 365", che consente di acquistare l’abbonamento annuale al trasporto pubblico locale Amtab al costo agevolato di 20 euro.La decisione, proposta dall’assessorato alla Mobilità sostenibile, mira a. 🔗 Leggi su Baritoday.it
