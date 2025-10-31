Abbiategrasso insulti e minacce alla Polizia locale | choc davanti alla scuola primaria denunciato un genitore

Abbiategrasso (Milano), 31 ottobre 2025 - Ha insultato gli agenti che gli chiedevano di spostare l’autovettura parcheggiata in divieto a pochi passi da un istituto scolastico e alla richiesta di fornire le proprie generalità ha minacciato gli agenti di percosse, il tutto davanti agli sguardi attoniti degli altri genitori e degli alunni della scuola. Si è conclusa con una denuncia per oltraggio e minacce lo spiacevole episodio andato in scena pochi giorni fa durante l’orario di entrata degli alunni della scuola primaria "Umberto e Margherita di Savoia" in via Serafino dell'Uomo ad Abbiategrasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abbiategrasso, insulti e minacce alla Polizia locale: choc davanti alla scuola primaria, denunciato un genitore

