Abbiamo provato AllTrails Peak la nuova versione dell' app americana per l' outdoor

Wired.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Facile e intuitiva, la versione a pagamento della piattaforma è accessibile in termini di prezzo e fornisce informazioni in real time sullo stato del terreno e del meteo. 🔗 Leggi su Wired.it

