Abbattuto il diaframma della Galleria La Rossa | passo avanti per il raddoppio ferroviario Orte–Falconara

GENGA – È stato abbattuto ieri pomeriggio, intorno alle 19, il diaframma della “Galleria La Rossa” in località Genga, lungo la linea ferroviaria Orte–Falconara, nel tratto tra Genga e Serra San Quirico. L’intervento segna il completamento dello scavo della galleria lunga 1.196 metri, una delle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

