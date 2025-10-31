Abbattimento Ibis sacro corso di formazione per diventare operatori
L’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore organizza un corso di abilitazione per operatori selezionati coadiutori al piano di controllo numerico delle popolazioni della specie ibis sacro (Threskiornis aethiopicus) lunedì 3 novembre e martedì 4 novembre, in presenza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altre letture consigliate
Pochi giorni fa il fermo di un bracconiere dopo l'abbattimento di due esemplari di Ibis Eremita. Il racconto del presidente della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, Roberto Vignarca #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna # - facebook.com Vai su Facebook
Attenti all’ Ibis eremita. Non confondetelo con l’Ibis sacro - Le nostre campagne si stanno riempiendo di Ibis che fanno molta concorrenza agli altri uccelli autoctoni, rischiando di diminuire la biodiversità faunistica. Lo riporta cronacaossona.com
Pini condannati, motoseghe in azione in corso Garibaldi come da programma - Sarà eventualmente la Procura, o chi per essa, a far luce se nella procedura di appalto, come denunciato da più parti, ci sono stati passaggi poco ... Come scrive ilgazzettino.it
Ibis sacro: storia, caratteristiche e habitat della specie invasiva in Italia - L'ibis sacro (Threskiornis aethiopicus) è una specie originaria delle zone umide dell'Africa sub- fanpage.it scrive