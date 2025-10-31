Sull’autostrada A4 Milano-Brescia, dalle 22 di lunedì 3 alle 5 di martedì 4 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Dalmine e Bergamo in direzione Brescia per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale. La stazione di Dalmine sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano. Per la chiusura del tratto in alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Dalmine, percorrere la viabilità ordinaria (SS470 Dir, SS671) e rientrare in A4 a Bergamo. Per la chiusura del casello le stazioni consigliate sono Bergamo, per chi viaggia in direzione Brescia, e Capriate per chi viaggia verso Milano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - A4, chiuso una notte il tratto Dalmine-Bergamo verso Brescia