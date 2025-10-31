A Welfair 2025 i 50 fronti della Sanità

Stando agli ultimi dati della Corte dei conti, il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nel 2023 è costato 128,87 miliardi di euro. La spesa sanitaria complessiva delle Regioni italiane è stata invece di 152,9 miliardi di euro (PNRR incluso) con un debito regionale salito a 11,39. 🔗 Leggi su Romatoday.it