A Villa La Colombaia al via Quadro 2025 | una settimana di cinema e riflessione dedicata a Luchino Visconti e Pier Paolo Pasolini

Napolitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2 al 7 novembre Villa La Colombaia accoglie la prima edizione di Quadro – Oltre l’occhio la realtà, progetto ideato e diretto da Annamaria Punzo. Nel giorno dell’anniversario condiviso — nascita per Luchino Visconti e scomparsa per Pier Paolo Pasolini, il 2 novembre — la rassegna apre un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

