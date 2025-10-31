A Udine si studia un nuovo sistema per la diagnosi precoce della sepsi

31 ott 2025

Lo studio è pensato per fornire risultati entro 2448 ore e arrivare a una terapia mirata ed efficace che porti a un significativo aumento delle possibilità di sopravvivenza del paziente: si parla di un innovativo sistema per la diagnosi precoce della sepsi, la risposta infiammatoria grave. 🔗 Leggi su Udinetoday.it



