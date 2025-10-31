A tutto Halloween torna la festa Dolci laboratori letture e incontri

Tra mistero, folklore, magia e travestimenti, oggi si festeggia Halloween in tutta la città. Al grido di dolcetto o scherzetto saranno tantissimi i bambini che invaderanno il centro di Arezzo per fare incetta di caramelle bussando a vetrine e suonando campanelli. Un rituale che si ripeterà anche in tutta la provincia, visto che la festa di origine anglosassone è ormai diventata fenomeno commerciale anche da noi. Monte San Savino diventa la città di Halloween per tre giorni. Da oggi a domenica è in programma la seconda edizione della festa di " Samhain " che, rievocando l’antico capodanno celtico come passaggio dalla luce dell’estate al buio dell’inverno, animerà il centro storico con cinquanta iniziative per tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A tutto Halloween, torna la festa. Dolci, laboratori, letture e incontri

