A Francesco Tullio-Altan (nella foto) va il XVI Premio del Vittoriale. Uno dei più noti fumettisti e illustratori italiani, creatore della celebre Pimpa e del personaggio satirico Cipputi, figura capace di coniugare ironia e intelligenza critica. Le opere di Altan spaziano dall’editoria per l’infanzia alla satira politica, e hanno ispirato film, mostre e serie animate di successo. Nel 2025 si celebra il 50° anniversario della Pimpa e il presidente Giordano Bruno Guerri, unitamente al CdA della Fondazione, ha voluto premiare Altan perché “La sua ironia raffinata sui temi più difficili, la sua eccezionale capacità di sintesi, il suo tratto inconfondibile fanno riflettere e sorridere, da oltre mezzo secolo, grandi e bambini con uguale maestria”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A Tullio-Altan il XVI Premio del Vittoriale. La cerimonia