A Tullio-Altan il XVI Premio del Vittoriale La cerimonia
A Francesco Tullio-Altan (nella foto) va il XVI Premio del Vittoriale. Uno dei più noti fumettisti e illustratori italiani, creatore della celebre Pimpa e del personaggio satirico Cipputi, figura capace di coniugare ironia e intelligenza critica. Le opere di Altan spaziano dall’editoria per l’infanzia alla satira politica, e hanno ispirato film, mostre e serie animate di successo. Nel 2025 si celebra il 50° anniversario della Pimpa e il presidente Giordano Bruno Guerri, unitamente al CdA della Fondazione, ha voluto premiare Altan perché “La sua ironia raffinata sui temi più difficili, la sua eccezionale capacità di sintesi, il suo tratto inconfondibile fanno riflettere e sorridere, da oltre mezzo secolo, grandi e bambini con uguale maestria”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
La città friulana festeggia il "concentrato di simpatia" nato dal genio di Francesco Tullio Altan: l'ex chiesa di San Francesco si trasforma in un mondo di gioco e fantasia per la rassegna “Buon compleanno Pimpa!” - facebook.com Vai su Facebook
A Tullio-Altan il XVI Premio del Vittoriale. La cerimonia - Uno dei più noti fumettisti e illustratori italiani, ... Si legge su quotidiano.net
A Francesco Tullio-Altan il XVI Premio del Vittoriale: ironia, libertà di spirito e l’inconfondibile tratto di un maestro - Altan, uno dei più noti fumettisti e illustratori italiani, figura capace di coniugare con maestria i ... Si legge su varese7press.it
Premio del Vittoriale a Gardone Riviera: Altan protagonista dell’evento - Gardone Riviera ospita il Premio del Vittoriale per Altan, celebre fumettista che ha influenzato la cultura italiana. Come scrive gardanotizie.it