A Torino apre Maritz 5 mila combinazioni di maritozzo da Iginio Massari | grande novità quelli salati
C'è un nuovo angolo che punta a conquistare i torinesi più golosi. A Torino, presso la Galleria Iginio Massari di piazza Cln, ha aperto Matitz la Maritozzeria di Iginio Massari.Nella vetrina dedicata, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle 8:30 alle 20. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altre letture consigliate
Italia seconda al mondo per serial killer: a Torino apre il museo che indaga il lato oscuro dell’uomo https://www.metropolitano.it/italia-seconda-al-mondo-per-serial-killer-a-torino-apre-il-museo-che-indaga-il-lato-oscuro-delluomo/ - facebook.com Vai su Facebook
Apre a #Torino #GOfit Mercato dei Fiori, un hub dello #sport sostenibile, innovativo e inclusivo per il benessere della comunità e i suoi cittadini. https://linnovatore.it/go-fit-debutta-a-torino/… - X Vai su X
A Torino apre Maritz, 5 mila combinazioni di maritozzo da Iginio Massari: grande novità quelli salati - A Torino, presso la Galleria Iginio Massari di piazza Cln, ha aperto Matitz la Maritozzeria di Iginio Massari. Secondo torinotoday.it