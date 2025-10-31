A Terranuova Bracciolini oltre 40 km di corsi d’acqua sottoposti a manutenzione

Arezzo, 31 ottobre 2025 – A Terranuova Bracciolini, oltre 40 km di corsi d’acqua sono sottoposti a manutenzione. Investiti circa 440.000 euro nel 2025. E il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno già al lavoro sulla programmazione 2026. Trecentotrenta mila euro di investimenti e 40 chilometri di corsi d’acqua sottoposti a manutenzione. Sono i numeri capaci di riassumere in cifre il piano di manutenzioni ordinarie programmato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno per il 2025 nel territorio comunale di Terranuova Bracciolini, un piano che procede speditamente verso la conclusione. I lavori, avviati come di consueto, nel rispetto delle normative vigenti, all’inizio di luglio, oltre al controllo della vegetazione, hanno compreso, la movimentazione e rimozione dei sedimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Terranuova Bracciolini, oltre 40 km di corsi d’acqua sottoposti a manutenzione

