A Strade Blu Live arrivano Cristina Donà e Gianluca Morozzi

Quicomo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat-Moon e dunque continuando a offrire storie da condividere. Come? Proponendo itinerari lungo i quali il pubblico incontra chi vive. 🔗 Leggi su Quicomo.it

