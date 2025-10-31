A Stio la Festa della Castagna | sapori e tradizioni dal 31 ottobre al 2 novembre

Salernotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Stio torna la Festa della Castagna, appuntamento enogastronomico inserito nel festival "Equinozio d’Autunno – L’Equinozio d’Autunno incontra la Millenaria Fiera della Croce di Stio". L'evento si svolgerà nel borgo cilentano da giovedì 31 ottobre a sabato 2 novembre, con un programma dedicato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

