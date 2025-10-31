A Santarcangelo è il trionfo della tradizione | conto alla rovescia per il ritorno della Fiera di San Martino
La Fiera di San Martino scalda i motori: da sabato 8 a martedì 11 novembre, con anteprima dalla serata di venerdì 7 novembre, la più importante tra le Fiere d’Autunno di Santarcangelo dà appuntamento con un programma ricco di eventi legati alla tradizione, alla musica, all’artigianato e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
