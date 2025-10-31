A San Mercuriale le celebrazioni per la Messa dell' Artista

Forlitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 2 novembre, alle 19, all'Abbazia di San Mercuriale, don Enrico Casadei Garofani, vicario vescovile, e l'abate don Nino Nicotra, celebreranno la tradizionale Messa dell'Artista, giunta alla sessantaduesima edizione, in memoria e suffragio degli artisti e degli esponenti della cultura di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

san mercuriale celebrazioni messaFesta di San Mercuriale. Due giorni di celebrazioni e iniziative all’abbazia in nome del primo vescovo - Oggi il ‘Pomeriggio insieme per bambini e famiglie’ dalle 16 al chiostro e serata a cura degli scout. Lo riporta msn.com

Messa col vescovo stasera davanti a San Mercuriale - 30 messa solenne in piazza Saffi, all’aperto, presieduta dal vescovo Livio Corazza, in occasione della festa del Corpus Domini che sarà celebrata domenica. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: San Mercuriale Celebrazioni Messa