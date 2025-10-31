A San Mercuriale le celebrazioni per la Messa dell' Artista

Domenica 2 novembre, alle 19, all'Abbazia di San Mercuriale, don Enrico Casadei Garofani, vicario vescovile, e l'abate don Nino Nicotra, celebreranno la tradizionale Messa dell'Artista, giunta alla sessantaduesima edizione, in memoria e suffragio degli artisti e degli esponenti della cultura di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Messaggio del Vescovo S.E. Mons. Livio Corazza alla città in occasione della Festa di San Mercuriale (26 ottobre 2025) su: https://www.diocesiforli.it/il-vescovo/omelie/omelie-e-interventi-2025/messaggio-alla-citta-per-la-festa-di-san-mercuriale-2025 - facebook.com Vai su Facebook

Festa di San Mercuriale. Due giorni di celebrazioni e iniziative all’abbazia in nome del primo vescovo - Oggi il ‘Pomeriggio insieme per bambini e famiglie’ dalle 16 al chiostro e serata a cura degli scout. Lo riporta msn.com

Messa col vescovo stasera davanti a San Mercuriale - 30 messa solenne in piazza Saffi, all’aperto, presieduta dal vescovo Livio Corazza, in occasione della festa del Corpus Domini che sarà celebrata domenica. Come scrive ilrestodelcarlino.it