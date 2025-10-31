A San Giusto ecco la città dei mostri
Oggi l’ex Teatro di San Giusto in via della Rimembranza si trasformerà in un regno notturno di magia e mistero con un’apertura straordinaria dalle 15 alle 22.30, con un'illuminazione speciale e decorazioni da paura e tante attività pensate per le famiglie: ecco il programma. Torce accese e racconti al buio alle 19.30 e alle 21.30: storie da brivido narrate alla luce delle torce per un’esperienza suggestiva. Pentolaccia con dolci sorprese alle 16.30 e alle 22, laboratori per i bambini dalle 15.30 alle 22 con baby dance, monster mask, pasticceria mostruosa, zucche varie da decorare, dolcetto o scherzetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
