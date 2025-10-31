Sono arrivati al traguardo i lavori per la realizzazione di uno sgambatoio per cani a San Costanzo, nella zona dietro al campus scolastico di via Della Santa Selvino. "Si tratta di un’area di 880 metri quadrati – spiega il sindaco Domenico Carbone (foto) - che abbiamo interamente riqualificato e che poi abbiamo attrezzato per essere destinata allo sgambamento dei nostri amici a quattro zampe. In fase di riqualificazione è stato realizzato anche un camminamento con pavimentazione per raggiungere agevolmente lo sgambatoio ed è stato installato un impianto di illuminazione. L’area adibita specificamente ai cani, fruibile, grazie all’illuminazione, anche di sera, è completamente recintata, dotata di una fontanella per l’acqua, di panchine e altri elementi di arredo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A San Costanzo è nato lo sgambatoio per cani