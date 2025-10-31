A Salerno il congresso dei Giovani Europeisti Verdi Campania | rinnovato l’esecutivo regionale
Tempo di lettura: 2 minuti Con entusiasmo e una grande voglia di mettersi in gioco, riparte il lavoro dei Giovani Europeisti Verdi (GEV) della Campania. Durante il Congresso regionale, svoltosi nella serata del 26 ottobre a Salerno, i giovani ecologisti hanno approvato all’unanimità la mozione “Verde è il futuro della Campania” e rinnovato le cariche del nuovo Esecutivo regionale, aprendo una nuova fase per il movimento giovanile dei Verdi nella regione. A guidare il gruppo saranno Paola Ferraioli e Adriano Maria Guida, eletti come co-portavoce regionali. Insieme a loro, faranno parte dell’esecutivo Camilla Cardellino, Aniello Di Santillo, Simona Ferraro, Gianrico Iuliano, Massimo Migliucci, Giuliana Polverino e Raffaele Vaccaro, una squadra giovane e motivata che rappresenta diversi territori e realtà della Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Gruppo Forte Salerno. . “Sentiti Forte”, ogni lunedì mattina alle ore 10 su RCS75. Qui con il Dottor Alfonso Maria Forte per la seconda puntata. Questa settimana ci siamo concentrati sul congresso di sabato 25 al Check Up di Salerno “Dal reparto alla rete: la - facebook.com Vai su Facebook
Congresso regionale GEV Campania: nuova guida e nuova fase per il movimento - Il nuovo gruppo dirigente si pone l’obiettivo di rafforzare la presenza dei Giovani Europeisti Verdi sui territori ... Come scrive infocilento.it