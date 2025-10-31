A Salerno il congresso dei Giovani Europeisti Verdi Campania | rinnovato l’esecutivo regionale

Tempo di lettura: 2 minuti Con entusiasmo e una grande voglia di mettersi in gioco, riparte il lavoro dei Giovani Europeisti Verdi (GEV) della Campania. Durante il Congresso regionale, svoltosi nella serata del 26 ottobre a Salerno, i giovani ecologisti hanno approvato all’unanimità la mozione “Verde è il futuro della Campania” e rinnovato le cariche del nuovo Esecutivo regionale, aprendo una nuova fase per il movimento giovanile dei Verdi nella regione. A guidare il gruppo saranno Paola Ferraioli e Adriano Maria Guida, eletti come co-portavoce regionali. Insieme a loro, faranno parte dell’esecutivo Camilla Cardellino, Aniello Di Santillo, Simona Ferraro, Gianrico Iuliano, Massimo Migliucci, Giuliana Polverino e Raffaele Vaccaro, una squadra giovane e motivata che rappresenta diversi territori e realtà della Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

