A Roma un nuovo centro culturale | rinasce il Museo del Genio
Roma, 31 ott. (askanews) – A partire dal 31 ottobre 2025, Roma ritrova uno dei suoi luoghi più preziosi: il Museo del Genio dell’Esercito Italiano. Per la prima volta, questo straordinario complesso apre stabilmente le sue porte al grande pubblico, trasformandosi in un nuovo luogo della cultura per la Capitale. Si tratta di un’iniziativa culturale di Difesa Servizi, che dal 2016, su mandato del Ministero della Difesa e delle Forze Armate, valorizza i musei militari. Il nome Museo del Genio è stato scelto per rendere immediatamente accessibile l’identità di un luogo che è molto più di un museo. La sua denominazione completa, Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio (ISCAG) dell’Esercito Italiano, ne rivela la natura unica in Italia: un centro in cui convivono museo, biblioteca specialistica, archivio storico e fotografico, luogo di studio, ricerca e memoria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dal 3 novembre 2025, le persone con disabilità a Roma avranno un nuovo alleato per muoversi con facilità e sicurezza: Pegaso Soccorso diventa il nuovo operatore del servizio di trasporto individuale STID. Grazie a questo servizio, gli spostamenti quotidi - facebook.com Vai su Facebook
A Roma un nuovo centro culturale: rinasce il “Museo del Genio” - (askanews) – A partire dal 31 ottobre 2025, Roma ritrova uno dei suoi luoghi più preziosi: il Museo del Genio dell’Esercito Italiano. Come scrive msn.com
Bis di mostre per la ripartenza del Museo del Genio a Roma - Ad inaugurarlo, sono due mostre d’eccezione, dedicate agli scatti di Vivian Maier e alle coloratissime opere d’arte di Ugo Nespolo. Segnala arte.sky.it
Roma ritrova il Museo del Genio: sarà un centro culturale - Per la prima volta dalla sua costruzione negli anni Trenta, l’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio (Iscag) dell’Esercito Italiano, edificio di circa 4. Scrive ilgiornaledellarte.com