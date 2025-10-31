A Roma i funerali di Beatrice Bellucci | basilica gremita per l’ultimo saluto a Bibbi

Roma, 31 ottobre 2025 – Si sono svolti a Roma i funerali di Beatrice Bellucci, la ventenne vittima dell’incidente avvenuto sulla Cristoforo Colombo ( leggi qui ) nella tarda serata di venerdì scorso. La cerimonia è stata celebrata nella basilica di San Pietro e Paolo all’Eur.. Presente alle esequie della ragazza anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. L’omelia. “Se siamo qui insieme è perché intendiamo affermare il primato della vita e del bene sulla morte e sul peccato”. Così padre Giulio Albanese, che ha celebrato l’omelia durante i funerali. “Di fronte a questa tragedia, perché di una tragedia si tratta, questa non è solo una celebrazione per Beatrice, che personalmente ritengo sia già in paradiso, ma h a un significato importante per ciascuno di noi perché andiamo a riflettere sul senso della nostra esistenza”, ha detto Padre Albanese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it